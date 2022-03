Casapound contro i parcheggi a pagamento di domenica nell'area di risulta: "Altra tegola per i commercianti e cittadini"

Anche Casapound critica la scelta del sindaco Masci e della giunta di rendere i parcheggi dell'area di risulta a pagamento la domenica. Il movimento politico, infatti, parla di una scelta che di certo non aiuterà la ripresa economica delle attività del centro, che si sono trovate prima ad affrontare la pandemia e ora l'aumento dei costi dell'energia:

“Questa decisione non ci sembra certo il miglior modo di aiutare la ripresa delle attività commerciali, colpite prima dalle norme restrittive adottate nei due anni di pandemia, ed ora gravate dall’aumento vertiginoso dei costi, che disincentivano la gente ad uscire e spendere. Se a questo quadro poco confortevole andiamo ad aggiungerci il costo del parcheggio in quella che è la giornata di massimo afflusso di persone nel centro città, ecco che abbiamo un’ulteriore tegola che si abbatte sul comparto economico della città. In questa fase si dovrebbe piuttosto incentivare la spesa aumentando gli stalli gratuiti in altre aree del centro, davvero troppo pochi, piuttosto che aumentare e chiedere altri soldi ai cittadini”.

Sulla questione della riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento in città, da giorni sono scoppiate polemiche e critiche da parte dei cittadini, delle associazioni di categoria e dei partiti d'opposizione che parlano di scelte scellerate e prive di senso, come nel caso dei parcheggi a pagamento in via Ciglia, che sarebbero state fatte esclusivamente per fare cassa.