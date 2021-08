Casapound dona libri alla biblioteca comunale di Tocco da Casauria

Casapound Italia ha donato una serie di libri alla biblioteca comunale “Carlo Di Bartolomeo” di Tocco da Casauria per sostenere il polo culturale del paese incoraggiando i ragazzi alla lettura, come spiega il portavoce aggiungendo che la biblioteca era stata chiusa in occasione del terremoto del 6 aprile 2009 per inagibilità, esolo nelle scorse settimane si è riusciti a restituire la struttura alla collettività.

“Abbiamo così pensatodi offrire un nostro piccolo contributo alla rinascita di questo presidio culturale così importante per la comunità toccolana, donando alla Biblioteca un lotto di libri che spaziano dai grandi classici (Dante, Boccaccio, Manzoni) ad alcuni giganti moderni del pensiero e della letteratura europei (Nietzsche, D’Annunzio) fino ad arrivare ai romanzi e ai racconti di Lovecraft.”

Casapound auspica che anche altri cittadini vadano ad arricchire la dotazione libraria con altre donazioni alimentando cultura e lettura.