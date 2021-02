Casapound depone una corona nel giardino "Norma Cossetto" in occasione del Giorno del ricordo

Casapound Pescara ha voluto rendere omaggio a Norma Cossetto nel Giorno del ricordo, commemorazione per le vittime delle foibe che ogni anno si celebra il 10 febbraio. Gli attivisti, questa mattina, si sono ritrovati davanti alla targa presente nel giardino a Pescara dedicato alla giovane donna uccisa nel settembre 1943 dove è stata deposta una corona d'alloro.

Il responsabile cittadino di Casapound Casasanta sottolinea come questo sia solo un piccolo gesto di omaggio dovuto a Norma Cossetto e a tutti coloro che morirono alla fine della seconda guerra mondiale durante l'esilio dalla Jugoslavia:

Un gesto ancora più importante a fronte dei continui episodi, a quasi 17 anni dall’istituzione del Giorno del ricordo, in cui esponenti politici per pregiudizio ideologico rifiutano di riconoscere tanto la tragedia storica delle foibe quanto il dramma personale di Norma Cossetto che lo riassume, come accaduto a Chieti, quando alcuni consiglieri comunali rifiutarono di votare per l’intitolazione di una targa a Norma Cossetto.

Secondo Casapound, questi episodi fanno comprendere come sia ancora lunga la strada per far sì che le foibe e l'esodo possano diventare davvero parte integrante della memoria storica nazionale, senza tentativi di mistificazione e negazione.