Riaprire la casa natale dell'artista Michetti: l'appello alla politica regionale dei consiglieri di minoranza di Tocco da Casauria

La casa natale dell'artista Francesco Paolo Michetti va riaperta. Lo chiedono con convinzione i consiglieri comunali di minoranza di Tocco da Casauria, paese che ha dato i natali al noto pittore e fotografo abruzzese. Per questo hanno predisposto un progetto di legge e ora invitano tutti gli esponenti regionali, oltre che i consiglieri della Provincia, a sottoscriverlo a partire dal presidente della Regione Marco Marsilio che pure di Tocco è originario.

L'obiettivo è rimettere a disposizione della collettività un bene che è un vero e proprio patrimonio chiuso ormai da un decennio. Un personaggio dalle molteplici sfaccettature noto oltre che per le sue opere tra cui la grande tela de “La figlia di Iorio” custodita nel palazzo della Provincia, anche per quel “circolo michettiano” che costituì nel convento di Francavilla al Mare dove viveva e dove ospitava personaggi del calibro di Gabriele d'Annunzio, Matilde Serao, Francesco Paolo Tosti e Costantino Barbella solo per citarne alcuni.

Ad avanzare la proposta di legge sono i consiglieri del gruppo “Insieme in Comun Agorà” Giuseppe Cappoli, Adelmo Francesco Mariani e Nunzio Sabatino Palmerini. “Per l’importanza ed il valore simbolico che questo luogo rappresenta – scrivono in una nota congiunta - avvertiamo l’urgenza e la necessità che sia di nuovo fruibile per la collettività abruzzese e non. Al fine di produrre un atto concreto che possa sfociare nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione necessari alla riapertura, il gruppo consiliare Insieme in Comune Agorà di Tocco ha presentato il progetto di legge 'Riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria'. Un’iniziativa che mira a coinvolgere tutti i consiglieri regionali, in particolar modo quelli della Provincia pescarese, nonché il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio originario proprio di Tocco”, ribadiscono.

L'appello è dunque a loro perché il 27 maggio si presentino proprio nei pressi della casa natale di michetti dove raccoglieranno le firme per la sottoscrizione del progetto di legge dalle 10 alle 12.30.