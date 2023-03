Masci sul parco di via 8 marzo: "Sceneggiata indecorosa dalle opposizioni, i cittadini hanno capito l'importanza del presidio Asl"

Un incontro positivo nel corso del quale “i cittadini hanno capito appieno l'importanza dell'opera” prendendo atto “che non esiste un altro sito al di là delle solite frasi illusorie di chi vuole solo alzare polveroni”. Insomma “nulla a che fare con la gazzara inscenata dall'opposizione in aula consiliare con strilli e urla di fronte ai bambini, una sceneggiata indecorosa ben testimoniata dalle riprese effettuate a cui nessuno di noi ha partecipato”.

Questi i passaggi salienti del post con cui il sindaco Carlo Masci risponde alle opposizioni che ieri hanno fatto volare parole grosse nei confronti del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli che avrebbe, sostengono, violato il regolamento impedendo loro di discutere gli ordini del giorno sulla scelta di cedere alla Asl il parco 8 marzo per la costruzione di una Casa di comunità della Asl rivolgendosi anche al prefetto, ma con cui soprattutto sostiene che il confronto con i cittadini sia stato chiarificatore sulle intenzioni dell'amministrazione e la priorità data ad una struttura destinata, sottolinea, a servire 15mila cittadini della zona sud della città.

Il sindaco ribadisce come nel corso del confronto sia stato spiegato ai cittadini come si sia arrivati a scegliere lo spazio di via 8 marzo, a San Silvestro spiaggia, per la realizzazione del progetto finanziato con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e come lo stesso si sia alla fine dimostrato l'unico idoneo ad ospitare la Casa di comunità.

“L'incontro è stato molto positivo, i cittadini hanno capito appieno l'importanza dell'opera, il clima è stato cordialissimo. Abbiamo concordato che chiederemo alla Asl di inserire nell'accordo l'impegno ad attrezzare un'altro spazio nelle vicinanze con giochi per bambini e un incontro per mostrare il progetto prima della sua approvazione”, sottolinea il sindaco precisando che si è “convenuto che l'opera è necessaria e si deve realizzare”.

“Una cosa sono i fatti che stiamo portando a compimento per dotare Pescara di tutti i servizi di cui ha bisogno, altra cosa è il teatrino della politica messo in piedi dall'opposizione, dentro e fuori il Comune, insieme ai gruppi del 'no' a ogni opera pubblica, per impedirci di fare”, aggiunge riferendosi non solo alla questione del parco 8 marzo, ma anche a tutte le altre vicende che in questi mesi hanno dato vita allo scontro tra i comitati nati in diversi quartieri della città e le associazioni ambientaliste.

“Per troppi anni l'Italia è rimasta al palo, bloccata da veti di ogni genere totalmente immotivati. Oggi che a Pescara abbiamo l'opportunità, le risorse e le capacità per fare, non ci faremo fermare da chi sa solo strillare e abbaiare alla luna. I cittadini di Pescara – conclude - avranno tutti i servizi pubblici che una città all'avanguardia merita e deve fornire a chi la abita e la frequenta”.