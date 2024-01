Elettrificazione della filovia, il M5s al sindaco: "Dica se sulla strada parco si può andare o se la città sarà divisa in due"

"Alla luce delle scritte riportate sui cartelli apposti da Tua sui pali di elettrificazione della filovia sulla strada parco chiediamo al sindaco di chiarire se dal 15 gennaio prossimo sussisteranno le condizioni di sicurezza per i cittadini che vorranno passeggiare, come hanno sempre fatto, in uno dei luoghi più frequentati della città".

A chiederlo sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, Massimo Di renzo e Paolo Sola commentando i cartelli apparsi sui pali della strada parco con cui si annuncia l'avvio dell'elettrificazione della filovia su cui è intervenuto anche il Comitato strada parco bene comune.

"In particolare se fosse vero che, come riportato sul cartello, e cioè che si deve evitare in modo assoluto qualsiasi contatto, anche indiretto, e avvicinamento a distanza minore di tre metri dalla linea aeree della filovia - continuano i pentastellati - allora non solo non si potrebbe passeggiare sotto le linee elettrificate ma non si potrebbero neppure effettuare attraversamenti della sede anticipando già così, di fatto, il ritorno a una città tagliata in due come ai tempi della ferrovia. Un accanimento senza tregua che non ha giustificazioni.”