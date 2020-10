Dal Comune di Pescara nove carrozzine per i visitatori dei cimiteri per la ricorrenza dei defunti

L'assessore comunale Di Nisio ha fatto sapere che dal 30 ottobre al 2 novembre saranno disponibili nove carrozzine per i visitatori disabili o affetti da problematiche di deambulazione, messe a disposizione dal Comune in entrambi i cimiteri cittadini.

Il servizio è stato attivato in occasione della ricorrenza dei defunti e dell'afflusso che nei prossimi giorni si registrerà nei cimitari. La proposta è stata fatta proprio dall'assessore Di Nisio al presidente di Ambiente Del Bianco e recepita immediatamente. Ci saranno anche alcuni volontari che supporteranno i visitatori in carrozzina per gli spostamenti.

Gli ingressi dotati di carrozzine sono i seguenti:

Cimitero di Colle Madonna

2 all’ingresso principale, 2 all’ingresso in corrispondenza del parcheggio di via Colle di Mezzo e una all’ingresso

principale della zona antica (Salita Tiberi)

Cimitero San Silvestro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

2 all’ingresso principale su Strada provinciale San Silvestro e 2 all’ingresso di Fosso Vallelunga (v. Alfredo Luciani)

Per utilizzare la carrozzina sarà sufficiente consegnare un documento d'identità. I mezzi saranno sanificati ad ogni utilizzo.