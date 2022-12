Dal carovita al riconoscimento del reato di omicidio sul lavoro: l'Unione sindacale di base manifesta sotto la Regione

Carovita, sicurezza sui posti di lavoro e le problematiche riguardanti i lavoratori migranti. Questi i temi per cui domani l'Unione sindacale di base (Usb) Abruzzo-Molise domani 2 dicembre sciopererà protestando sotto gli uffici della Regione Abruzzo di piazza Unione: l'appuntamento è alle 10.

Un'adesione allo sciopero nazionale, ma anche la volontà di incontrare i consiglieri regionali per confrontarsi sulle problematiche annunciate e avanzare proposte per affrontarle. Nello specifico sul fronte carovita il sindacato chiede, come già fatto nelle settimane scorse, l’insediamento di un tavolo permanente di monitoraggio delle situazioni di sofferenza di famiglie e imprese e una forte azione nei confronti governo nazionale affinché si attivi per la tassazione di tutti gli extraprofitti accumulati dalle aziende energetiche. Quindi la sicurezza sul lavoro per cui si chiede alla Regione di fare pressione a Roma per l’istituzione del reato di “omicidio sul lavoro”; di istituire di una commissione regionale permanente per il monitoraggio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di potenziare il personale negli organi ispettivi. Infine gli immigrati e il lavoro tema per il quale l'Usb

chiede di individuare le problematiche che ritardano il rilascio dei permessi di soggiorno e di promuovere la costituzione di un tavolo permanente interistituzionale aperto ai rap-presentanti della popolazione migrante.

“A livello nazionale – si legge nella nota diffusa - Usb conferma la necessità di scendere in lotta per cambiare la politica sociale ed economica del governo Meloni e sarà in presidio a Pescara durante lo sciopero generale nazionale che coinvolge tutte le categorie del pubblico impiego e del lavoro privato, dall’industria ai trasporti, dalla sanità alla scuola, e parteciperà in massa alla manifestazione nazionale di sabato 3 dicembre a Roma con appuntamento alle ore 14 in Piazza della Repubblica per chiedere di abbassare le armi e alzare i salari”.