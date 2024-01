Rimodulazione tariffe mense scolastiche, Giampietro (Pd): "Battaglia vinta contro il disastro della giunta Masci, ma non è finita"

“Si partiva da una scelta folle, quella di 6 euro praticamente per tutti e si è arrivati a un risultato importante per chi ha Isee inferiori a 30mila solo grazie alla mobilitazione dei consiglieri di centrosinistra e dei genitori, affiancati da associazioni dei consumatori, sindacati, insegnanti”.

A dichiararlo il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro commentando l'ufficializzazione della nuova rimodulazione delle tariffe per il caro-mense che avevano portato a una vera e propria battaglia a Palazzo di Città tra commissione e consigli comunali straordinari contro quel limite massimo del contributo dato, dopo un primo confronto, a chi aveva redditi fino a 22mila euro. Una fascia “non ricca” avevano sempre lamentato opposizioni e genitori con questi ultimi preoccupati dal fatto di non poter sostenere i 6 euro previsti per ogni pasto, ancor più se con più figli. Ora a loro costerà al massimo 2,96 euro con la nuova rimodulazione.

Se da una parte c'è la soddisfazione per il risultato ottenuto dall'altra, afferma Giampietro, “restano due ombre: la mancata introduzione di una fascia Isee fra i 30mila e i 40mila, che tuteli chi ha due stipendi in casa e non è certo ricco, e la doccia fredda sui non residenti che sono molto penalizzati per di più ad anno scolastico in corso. A questa ingiustizia cercheremo di mettere mano dopo giugno, quando speriamo che il vento cambi. La costante però è una – conclude - la giunta Masci aveva tentato un assalto contro la scuola pubblica, dimostrando di essere fuori dal mondo rivendicandone persino il significato politico. Dopo questo disastro, deve andare a casa”.