Blocco pesca, Testa (FdI): "Il caro gasolio al centro della conferenza delle Regioni, il governo dia risposte"

“Il tema del grave impatto dell’aumento del prezzo del gasolio sulle attività degli operatori della pesca, è stato inserito all’ordine del giorno, su richiesta del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, nella prossima conferenza delle Regioni e delle province autonome in programma il 25 maggio”. Lo annuncia il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia intervenendo sull'orami noto problema che ha portato, proprio dalla notte scorsa, all'ennesimo stop delle attività in tutto il medio e basso Adriatico e che nelle prossime ore, come confermato dal presidente dell'associazione armatori di Pescara Francesco Scordella, coinvolgerà anche le marinerie della sponda tirrenica.

Quello del caro gasolio è solo uno dei problemi che si trova ad affrontare, anzi che non riesce proprio ad affrontare, la categoria, ma di certo è uno dei più importanti. Testa parla quindi di “lampante” difficoltà degli armatori che “non sono più in grado di fronteggiare eventi avversi e come occorra scongiurare uno scenario drammatico, anche alla luce delle mancate risposte del governo nazionale rispetto alle precise istanze presentate e sollecitate dalle associazioni di categoria”. Proprio la mancata risposta del governo al documento inviato dalla marinerie riunitesi a Pescara il 7 maggio, ha portato all'ennesimo fermo dell'attività sebbene oggi qualcosa di buono si spera possa emergere dall'incontro che alcuni armatori avranno con il sottosegretario del ministero delle politiche agricole e forestali (mipaaf).

Il capogruppo di Fratelli d'Italia fa quindi sapere che lui e il presidente della Regione un ennesimo incontro con la marineria lo hanno avuto ed è proprio al termine di questo che Marsilio, ribadisce, “ha prontamente chiesto ed ottenuto dal presidente Massimiliano Fedriga di poter affrontare, nella riunione dell’assemblea, lo specifico tema relativo alle problematiche del comparto, anche al fine di spronare il governo a porre in essere le necessarie iniziative a tutela dell’intera categoria”.