Il consiglio regionale al fianco delle marinerie: 300 mila euro in più nel fondo unico della pesca

Uno stanziamento d'urgenza di 300mila euro per andare incontro agli armatori abruzzesi piegati dal caro gasolio e in pieno sciopero che oggi, con le marinerie di tutta Italia, sono andate a manifestare a Roma sotto il ministero delle politiche agricole. Ad incrementare il fondo unico delle politiche della pesca per l'anno 2022 è stato il consiglio regionale come fanno sapere il presidente dello stesso Lorenzo Sospiri, il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa, quello di Fratelli d'Italia Mauro Febbo, i consiglieri regionali Roberto Santangelo (Azione politica) e Simone Angelosante (Valore Abruzzo), oltre all'assessore regionale al ramo Emanuele Imprudente.

“Una misura di carattere urgente – spiegano gli esponenti di centrodestra - che abbiamo ritenuto necessaria al fine di supportare gli operatori abruzzesi nel fronteggiare l’emergenza economica aggravata dal caro carburanti in essere”. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto perché la marineria è una risorsa importante per l'economia regionale e abbiamo trovato giusto e opportuno aiutare un settore che coinvolge centinaia di famiglie nel nostro Abruzzo – aggiunge D'Incecco -. Una boccata d'ossigeno che arriva dal Consiglio Regionale è una buona notizia per la nostra marineria. Ora sollecitiamo il governo a fare altrettanto”.