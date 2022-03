Caro carburanti, la deputata Torto (M5s) al governo: "Occorrono risposte immediate"

«Dal governo occorrono risposte immediate per il caro carburanti».

A dirlo è Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle che segnala come le proposte del suo partito siano già sul tavolo.

«Il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte sta lavorando per mettere in campo azioni immediate e concrete per contrastare il caro bollette e il caro gasolio», dice la Torto, «le nostre proposte sono sul tavolo, dal taglio delle accise all’utilizzo dei proventi delle aste Co2 per contenere i rincari, fino alla tassazione degli extraprofitti del settore energetico. Inoltre prevediamo ristori per le imprese e un fondo di garanzia per le esposizioni bancarie».

La capogruppo del M5S in commissione Bilancio così conclude: «Abbiamo anche chiesto al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, di riferire in aula in merito alle possibili speculazioni e truffe correlate al forte aumento dei prezzi dell’energia e in particolare al caro carburanti cui assistiamo in queste settimane. Se è vero che è in atto una vera e propria bolla speculativa, come ha detto il ministro, il governo ha il dovere di intervenire subito. Imprese e cittadini non possono aspettare».