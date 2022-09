Le Naiadi a rischio chiusura, i consiglieri Frattarelli e Sclocco: "Dalla Regione solo proclami, ora salvi la struttura"

“La verità è che dopo dodici mesi non solo la Regione non ha fatto nulla per garantire un futuro al centro sportivo le Naiadi, ma a 24 ore dall'annuncio drammatico di Domenico Narcisi, nessun esponente della Regione, compreso l'assessore allo sport Guido Liris ha speso una parola su quello che sta accadendo”.

A puntare il dito contro i vertici regionali dopo le dichiarazioni del socio dell'Asd Pretuziana che ha parlato di bollette ormai insostenibili tanto da far rischiare la chiusura al complesso sportivo a meno che non arrivi un intervento concreto del governo, sono i consiglieri regionali della lista Sclocco sindaco Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco. Un “grido di dolore” quello di Narcisi, come lo definiscono, che li lascia “sgomenti” per più di una ragione. “Prima di tutto perché torna incerto il futuro dei tanti dipendenti della struttura, che da un pò di anni purtroppo vivono il caos delle gestioni che si sono succedute – affermano -; poi perché abbiamo raccolto decine di rimostranze e richieste di chiarimenti da parte di coloro che proprio qualche giorno fa hanno sottoscritto abbonamenti di ogni tipo durante gli open days organizzati dalla Pretuziana, ed oggi invece si ritrovano incerti sul futuro della struttura, e giustamente vi è una rabbia e delusione crescente”.

Quindi l'attacco al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri: “Ricordiamo bene i suoi annunci. Proprio l'anno scorso sulla stampa tranquillizzava gli utenti e la città di Pescara, garantendo che nei primi dodici mesi della nuova gestione, la Regione avrebbe valutato la soluzione per rendere solido, florido e stabile il futuro delle Naiadi”.

“Se l'ente regionale continua a voltare le spalle alla situazione drammatica del più importante complesso sportivo più importante del centrosud – concludono Sclocco e Frattarelli - , si prospettano di nuovo tempi duri e bui per tutti, e Pescara e i pescaresi non possono permettersi di veder morire una struttura che è un vero e proprio simbolo della città e della regione, che la politica ha il dovere di tutelare e proteggere”.