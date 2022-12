Caro bolllette, il Movimento 5 Stelle all'assessore Seccia: "Attende aiuti dall'alto, ma la giunta deve tutelare i deboli a prescindere"

“Siamo abituati ai giochi di prestigio con i quali l'assessore Seccia tenta spesso di mascherare le manovre finanziarie piratesche della banda Masci, ma è offensivo che si cerchi di ingannare così, non tanto noi, quanto i cittadini”.

Inizia così la piccata replica dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo all'assessore comunale al bilancio Eugenio Seccia che ieri aveva a sua volta risposto al M5s che ha accusato la maggioranza di non aver previsto fondi per il sostegno a famiglie e imprese al fine di affrontare il caro-bollette pensando invece solo a rifare gli asfalti.

“I 500 milioni di euro a cui l'assessore fa riferimento, sono quelli promessi dal governo Meloni in una legge di bilancio che non è chiaro quando vedrà la luce, né con che criteri, rischiando di produrre forse i primi risultati quando molte famiglie si saranno già arrese alle difficoltà. Al momento l'unico aiuto arrivato dal 'governo degli underdog' – incalzano i pentastellati - è rappresentato dalla possibilità solo per le imprese di rateizzare le proprie bollette. Per cui l'assessore al bilancio comunale dovrebbe giustificare nel merito perché la sua maggioranza preferisce programmare asfalti e interventi secondari ignorando, invece, le vere priorità e urgenze del momento storico, a cui un'amministrazione accorta dovrebbe saper guardare per indirizzare le proprie scelte”.

“Che arrivi o meno un aiuto dall'alto – concludono Alessandrini, Sola e Seccia - questa giunta dovrebbe rimboccarsi le maniche e pensare in autonomia a come tutelare il proprio territorio e le fasce più deboli, restituendo alla città e a chi è più in difficoltà, dopo avere per prima saccheggiato le loro tasche con autovelox, T-Red e ogni altra forma di brigantaggio legalizzato”.