Caro bollette, i consiglieri del M5s insistono: "Servono le comunità energetiche per ridurre i costi diventati insostenibili"

Grazie all'impegno del M5s, a Pescara nascerà la prima comunità energetica per far fronte agli aumenti spropositato delle bollette energetiche. A dirlom i consiglieri comunali pentastellati Erika Alessandrini, Massimo Di Renzo e Paolo Sola che tornano sulla questione della creazione di queste comunità che permetteranno l'acquisto di corrente elettrica a prezzi calmierati, ammortizzando in parte l'impatto degli uamenti sul costo della vita come dichiara DI Renzo:

"La nostra mozione approvata in Consiglio Comunale permetterà ai cittadini di contenere gli aumenti sull'energia elettrica che, soprattutto nei prossimi mesi, ridurranno notevolmente la capacità di spesa delle famiglie. La possibilità di ottenere incentivi statali grazie all'istituzione dell'autoconsumo collettivo e delle prime comunità energetiche aiuterà a tamponare una situazione che sta per diventare esplosiva. Nella mozione del Movimento 5 Stelle approvata ad aprile del 2021 avevamo chiesto che il Comune si facesse parte attiva per la creazione della prima Comunità Energetica della città e che si creasse un punto informativo per i cittadini interessati. In questo periodo ho avuto modo di partecipare alle numerose riunioni del gruppo di lavoro creato presso Pescara Energia e tra poche settimane sarà online il sito in cui i cittadini potranno raccogliere informazioni e dare la loro disponibilità ad aderire alla Comunità Energetica.”

La mozione dei tre consiglieri riprende il lavoro fatto dal M5s in Europa e nel parlamento italiano che impegna Pescara Energia in questo progetto, e fra qualche mese i cittadini pescaresi potranno avere un aiuto concreto per affrontare gli aumenti previsti nelle bollette dell'energia elettrica concludono i pentastellati.