Masci è d'accordo con Giorgia Meloni: "Tutti devono rispettare le regole"

Con un post pubblicato oggi pomeriggio sui suoi canali social, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha commentato le ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni, che in conferenza stampa aveva detto:

"È finita l'Italia dove solo alcuni seguono le regole".

Queste le parole del primo cittadino, che condivide la posizione della premier: "Cerco di applicare da tre anni questo principio sacrosanto, spesso disatteso in un'Italia in cui le regole tutti le vogliono, ma in troppi sempre applicate agli altri. Succede, quindi, che ogni volta, quelli che erano abituati a fare il comodo loro e ad avere privilegi a danno di altri, si ribellano alzando la voce e passando per vittime. Ma questo principio è ben saldo nella mia mente e continuerò ad averlo come faro delle mie azioni".