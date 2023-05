Carlo Masci, quattro anni da sindaco: "Grandi risultati su mare e periferie"

A quattro anni dalla sua elezione, e a un anno dalle prossime amministrative, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto tracciare un bilancio della propria attività come primo cittadino, e per farlo ha pubblicato un post sui social: "Quattro anni fa, la gioia più grande, sindaco della mia città, della città che amo", scrive.

"Abbiamo dovuto affrontare prove e difficoltà impensabili, dalla pandemia, alla guerra, alla crescita tumultuosa dei prezzi. Ci siamo trovati a dover costruire un mondo nuovo, a immaginare un mondo nuovo nel segno del cambiamento. Abbiamo dovuto tutelare i cittadini e sostenerli per superare le crisi economiche e sociali che abbiamo vissuto, ma non abbiamo dimenticato gli impegni assunti in campagna elettorale".

E per Masci "quel titolo del giornale, con le mie parole dopo la vittoria, lo testimonia: "Riparto dal mare e dalle periferie". Sul mare, Pescara ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il sigillo della Bandiera Blu, i dati rilevati dall'Arta ci dicono che il nostro mare non è mai stato così pulito, tutto il nostro mare. Sulle periferie, dopo aver realizzato nuove strade, stiamo demolendo il Ferro di Cavallo, il simbolo del degrado della nostra città, un intervento che sembrava impossibile e che adesso è realtà. Viva Pescara!", conclude il sindaco.