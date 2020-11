Masci, amarcord di "Bicincittà": la foto è di quasi 20 anni fa

Amarcord di "Bicincittà" per Carlo Masci, con una foto di quasi 20 anni fa. Come svelato, infatti, dallo stesso sindaco di Pescara, lo scatto pubblicato stamane sulla sua pagina Facebook risale al 2003 e si riferisce a una delle tanti edizioni di questa celebre manifestazione ciclistica di stampo ecologista.

L'immagine d'epoca è stata accompagnata da questo post: "Ieri il presidente dell'Uisp, Alberto Carulli, si è divertito a postare questa mia foto di tanti anni fa, è del 2003, scattata a una delle tante edizioni di "Bicincittà". Gli anni passano, i capelli spariscono, ma l'amore per Pescara è sempre lo stesso. Grazie Alberto per avermi permesso di recuperare dallo zainetto dei miei ricordi questa immagine in bicicletta".