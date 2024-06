Carenze e problemi nel distretto sanitario nord, Foschi scrive al direttore generale della Asl

«Mi trovo costretto a disturbarla per richiamare la sua attenzione su una carenza che mi è stata segnalata dagli utenti del distretto sanitario di Pescara Nord, carenza ormai datata che non è stata mai affrontata anzi è andata via via peggiorando».

Inizia così la lettera che il consigliere comunale Armando Foschi ha inviato al direttore generale della Asl, Vero Michitelli.

Poi Foschi prosegue: «Mi riferisco all'ambulatorio prelievi Ematologia: all'esterno della struttura non ci sono più (sono state rimosse) le poltroncine per gli utenti che attendono l'apertura del servizio o che attendono il proprio turno. E, all'interno, ci sono appena quattro posti a sedere, assolutamente insufficienti per l'utenza. Sempre all'esterno non c'è neppure una tettoia, per assicurare un minimo riparo all'utenza in caso di pioggia. Sono certo che la Asl possa intervenire prontamente e con una spesa davvero minima per andare incontro alle esigenze dell'utenza, composta da persone malate che alle 7 del mattino raggiungono l'ambulatorio per il prelievo, in caso di pioggia o con 30 gradi: ritengo che i pazienti vadano accolti in maniera adeguata, tanto in ospedale quanto nelle strutture territoriali e sono certo di ricevere una sua positiva e pronta risposta».