Carenza di pediatri a Scafa, il caso finisce in un'interrogazione parlamentare della deputata Torto (M5s)

Il problema della carenza di pediatri nella Val Pescara e a Scafa finisce in un'interrogazione parlamentare della deputata del M5s Torto. Questa mattina il consigliere regionale Pettinari aveva tenuto una conferenza stampa sull'argomento, evidenziando i gravi problemi per i genitori di quella zona e per i pediatri in servizio che hanno liste di pazienti infinite con inevitabili ritardi e attese per i consulti.

La parlamentare ha scritto al ministro della Salute per chiedere quali sono i dati sul numero di assistibili e la numerosità di assistiti dei singoli pediatri di libera scelta delle Asl nella regione Abruzzo, a partire da quella di Pescara

.“L’interrogazione nasce proprio da una petizione presentata al senato della Repubblica da una mamma della provincia di Pescara, la signora Silvia Gioffrè da cui si evincerebbe che nel distretto sanitario di appartenenza, siano presenti solo 2 pediatri per servire gli iscritti al servizio sanitario nazionale di 13 comuni, mentre i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni siano circa 1200 a cui si aggiungono circa 3000 bambini di età compresa tra 0 e 13 anni.”

I pediatri, ricorda la Torto, possono acquisire al massimo 800 assistiti, e per questo alcuni genitori potrebbero essere costretti a ricorrere a medici generici per non incorrere in disagi: