Ancora problemi per la carenza di pediatri a Scafa e dintorni, Pettinari: "Situazione inaccettabile" [VIDEO]

Ancora gravi problemi per le famiglie di Scafa e dintorni per la carenza di pediatri di base. A tornare sulla questione è il consigliere regionale del M5s Pettinari, che sottolinea come da un anno alcune famiglie di Scafa e di 13 comuni del territorio si sono ritrovati assegnati a pediatri che hanno superato abbondantemente il numero massimo di assistiti, con code e disagi per avere accesso alle visite con questo genere di specialisti.

Pettinari ricorda che già mesi fa aveva segnalato il problema all'assessore regionale Verì, e da allora poco è cambiato:

Ho scritto mesi fa alla Regione per rappresentare questa situazione, ma di tutta risposta invece che assegnare nuovi pediatri ci si è limitati a derogare il tetto massimo di pazienti ammissibili degli unici medici rimasti. Così si sono venute a creare liste di pazienti stracarichi di bambini e genitori che si sono visti assegnati agli unici due pediatri in attività. Se aumentare il tetto massimo dei pazienti ammissibili poteva essere una soluzione per tamponare l’emergenza, certo non può diventare una condizione stabile, perché viene da sé capire che l’offerta del servizio, con un sovraccarico di pazienti così evidente, non può essere come averne meno.

Il pediatra, ricorda Pettinari, è una figura fondamentale per il sistema sanitario nazionale, per tutelare nella crescita bambini e adolescenti, e dunque è inaccettabile un simile sovraccarico per questi specialisti e per le famiglie stesse che devono essere tutelate per quello che è un loro diritto.