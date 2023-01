Carenza di pediatri anche a Città Sant'Angelo: il sindaco Perazzetti contatta il manager della Asl Ciampioni

Anche a Città Sant'Angelo arriva il problema della carenza di pediatri. La popolazione, infatti, si trova in difficoltà in quanto è presente, attualmente, un solo pediatra. L'altra specialista che era in servizio nel territorio angolano di ruolo, è infatti andata in pensione. La problematica è stata affrontata questa mattina 4 gennaio dal sindaco Matteo Perazzetti, che ha contattato il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, informandolo del problema. Assieme all'assessore alla sanità Maurizio Valloreo, il primo cittadino ha evidenziato il disagio sperando che possa essere risolto nel minor tempo possibile considerando che Città Sant'Angelo ha una popolazione relativamente importante e non può garantire il servizio con un solo pediatra.

Fra l'altro, diversi cittadini segnalano che è impossibile inserire un bambino nel pediatra attualmente in servizio in quanto ha raggiunto il numero massimo di assistiti, e dunque è necessario rivolgersi a specialisti che distano anche decine di chilometri dalla città angolana. Ricordiamo che il problema della carenza di pediatri da tempo è stato portato all'attenzione delle istituzioni regionali e delle Asl da parte del M5s e del Pd, che con i rispettivi consiglieri regionali hanno chiesto un intervento immediato da parte della giunta Marsilio per una situazione che sta diventando sempre più complicata provocando disagi ad un numero importante di genitori abruzzesi e residenti nel Pescarese, soprattutto nelle piccole località dell'entroterra.