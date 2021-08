Carenza idrica, l'ira di Pettinari: "Atteggiamento vergognoso di una classe politica che fugge dalle proprie responsabilità"

L'esponente del M5S si dice "non disposto a restare in silenzio davanti a questi atteggiamenti e a questo immobilismo vergognoso. Continuerò la mia battaglia a tutela di un diritto fondamentale"

Il vicepresidente del consiglio regionale Pettinari interviene a gamba tesa sulla carenza idrica che sta interessando anche il nostro territorio e parla di "atteggiamento vergognoso di una classe politica che fugge dalle proprie responsabilità", aggiungendo: "Quello che sta accadendo in questi giorni intorno ad Aca e tutto il servizio idrico abruzzese non è piu accettabile, ed è arrivato il momento di ristabilire la verità". E ancora:

"Le reti nella provincia di Pescara, e non solo, sono un colabrodo. In molti tratti viene dispersa fino all'80% dell'acqua immessa, lasciando così migliaia e migliaia di cittadini privi di un servizio essenziale per la propria vita quotidiana. Queste sono le conseguenze di anni di incuria di una classe politica incapace di prevenire le emergenze, e che adesso prova a nascondere agli abruzzesi il fatto che loro siano direttamente implicati nell'operato della società. Sono i sindaci, infatti, ad approvare i bilanci nei quali non si prevedono fondi adeguati per il rifacimento di tutte le infrastrutture colabrodo e investimenti per limitare al massimo la perdita idrica".

Ma "altrettanto grave" è, per Pettinari, "l'assordante silenzio di Regione Abruzzo, soggetto che avrebbe la capacità economica per stanziare i fondi necessari e che, attraverso l’ente Ersi, dovrebbe vigilare sulle reti idriche di tutto il territorio e intervenire dove è necessario farlo con urgenza. Purtroppo però l'inerzia della Regione sta generando conseguenze gravissime".

L'esponente del M5S si dice "non disposto a restare in silenzio davanti a questi atteggiamenti e a questo immobilismo vergognoso. Continuerò la mia battaglia a tutela di un diritto fondamentale, perché non è accettabile che migliaia di cittadini debbano trovarsi per ore, nel periodo più caldo dell'anno, senza acqua corrente nella propria abitazione".