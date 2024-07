Emergenza idrica, Pd all'attacco: "Tace il Comune su interventi e misure alternative, per fronteggiare la situazione"

Dopo l'intervento del consigliere comunale Domenico Pettinati, anche i colleghi del Pd accendono i riflettori sulla carenza idrica in città e nei territori vicini. "Il Comune di Pescara, preso com’è dalla guerra per gli assessorati, non ha trovato il modo di informare i cittadini che oggi (martedì 16 luglio) l’Aca ha comunicato un peggioramento della situazione delle riserve idriche: di notte i serbatoi che partono dalle zone collinari a nord e sud della città (con riflessi diretti, secondo la comunicazione ufficiale, nella zona alta dei Colli, in Strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo, Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D'Oca) lavoreranno al 40% della capienza, e mercoledì, dalle 22 alle 6, ci sarà una ulteriore chiusura a San Silvestro Spiaggia e nella zona della Pineta. Ma sappiamo tutti che i disagi interessano gran parte della città e le fasce orarie sono molto più ampie", sottolinea il consigliere comunale Piero Giampietro.

E aggiunge: "Tacciono i canali ufficiali del Comune e nessuna decisione è stata assunta o comunicata su interventi, misure alternative, autobotti e quant’altro necessario a famiglie e attività economiche. Eppure non siamo di fronte a un fatto inatteso: dall’inverno scorso, fra i meno nevosi della storia recente, é noto che l’estate sarebbe stata complicata".