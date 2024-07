Carenza idrica, le precisazioni di Brandelli (Aca Spa): "riparazione reti in corso, uso consapevole dell'acqua e autoclave"

Emergenza idrica e inevitabili disagi. Giovanna Brandelli, presidente di Aca Spa, azienda consortile acquedottistica, cerca di placare le polemiche con alcune precisazioni.

«Una carenza dovuta essenzialmente alla mancanza di precipitazioni nevose nel periodo invernale», sottolinea. «La scarsità di risorsa, unita agli extra consumi dovuti alle temperature da "bollino rosso" di queste settimane, determina una emergenza ancora più evidente, fortemente avvertita dalla popolazione in diversi comuni della provincia di Pescara. Per fronteggiare questa situazione l'Aca, impegnata ad eseguire un piano di interventi mirato per la riparazione e la digitalizzazione delle reti, sta provvedendo alla chiusura notturna dei serbatoi seguendo un calendario, generalmente settimanale, che viene comunicato di volta in volta ai cittadini attraverso il sito internet dell'Azienda e attraverso i canali social, con contestuale comunicazione a tutti i Comuni interessati che rilanciano, a loro volta, il calendario delle chiusure sui singoli territori. A ciò si aggiunga che l'Aca è costantemente in contatto diretto con tutti i sindaci».

E aggiunge: «in alcune zone, laddove intervengano criticità specifiche, ossia delle rotture che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, l'erogazione dell'acqua va necessariamente interrotta per eseguire i necessari lavori di riparazione. È accaduto, per esempio, nella zona dei Colli di Pescara, nei giorni scorsi, dove poi la situazione è tornata regolare, come attestano i controlli eseguiti dal personale Aca».

Nel dettaglio, secondo quanto riferisce Brandelli, venerdì è stata registrata la rottura della condotta del Giardino che alimenta la zona dei Colli: «la riparazione è stata eseguita in tempi record, cioè in sei ore, e si è cercato di tamponare l'emergenza effettuando una manovra di compensazione sull'acquedotto del Tavo ma, essendo rimasta a secco la zona dell'Oasi dello Spirito è stata effettuata una ulteriore manovra per coprire anche quest'ultima zona. Con le compensazioni si è cercato, cioè, un giusto equilibrio tra le due zone rimaste senz'acqua: avendo a disposizione una risorsa scarsa, in questo come in altri casi Aca effettua tutto il possibile per limitare i disagi alla popolazione. Appare anche evidente che, al momento della riapertura dei serbatoi, lo svuotamento rischia di essere repentino, considerato che migliaia di famiglie e attività stanno facendo i conti con temperature ben al di sopra delle medie stagionali e che, quindi, i consumi si moltiplicano. Tenuto conto del sistema di erogazione dell'acqua, le zone più a rischio, a Pescara, sono quelle che si trovano nei punti più alti della città, come i Colli e San Silvestro, per cui un impianto di autoclave ben funzionante è indispensabile per creare una riserva e i contributi previsti dall'Ersi (l'avviso scade il 31 agosto) possono essere utilissimi per le famiglie (purtroppo il primo bando è andato deserto)».

«Come ho già detto e ripetuto più volte in passato, se l'Aca si sta impegnando per la riparazione delle reti e continuerà a farlo (siamo in attesa di un finanziamento statale di 47 milioni, oltre ai fondi del Pnrr già ottenuti)», dice ancora Brandelli, «è fondamentale da parte della popolazione un uso consapevole della risorsa idrica, così come è indispensabile che il Consorzio di bonifica assicuri l'acqua per uso irriguo, perché non è pensabile che venga usata l'acqua potabile (che non c'è) per l'irrigazione».

«Ribadendo il "no" a qualsiasi spreco nel consumo domestico dell'acqua, ricordo che è fondamentale dotare tutte le abitazioni di un serbatoio adeguato e di un impianto di autoclave ben funzionante, che mettano al riparo dall'emergenza idrica. L'auspicio è che ci si muova tutti nella stessa direzione, mettendo da parte attacchi e polemiche che non sono costruttivi né utili e tantomeno producono l'effetto di riportare l'acqua nelle sorgenti. Per quanto ci riguarda l'impegno dell'Aca è massimo su tutti i fronti e oltre ad aver risanato il bilancio stiamo provvedendo a risanare la rete idrica con interventi finanziati dal Pnrr che si concluderanno entro il 31 dicembre 2026 e che ridurranno le perdite del 30%».