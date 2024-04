A Cappelle sul Tavo il Comune consegna gli attestati alle attività storiche

L'amministrazione comunale di Cappelle sul Tavo ha conferito con una cerimonia ufficiale in municipio, gli attestati di "Attività storiche" alle realtà economiche del territorio che hanno raggiunto il traguardo dei 30 o 40 anni dall'apertura come previsto dalla legge e che saranno iscritte all'apposito albo. Il sindaco Lorenzo Ferri ha parlato di una cerimonia emozionante e stimolante, per onorare nel giusto modo questi imprenditori che con sacrifici e passione da decenni svolgono la loro attività. Il Comune, proprio come segno di vicinanza, ha voluto ridurre del 35% per un biennio il pagamento della tassa sui rifiuti.

Da segnalare anche la coincidenza che l'attività di infissi in alluminio Di Iorio e Panella dopo aver ottenuto il riconoscimento per i 40 anni di attività ha festeggiato anche il mezzo secolo dall'apertura. Un'azienda che, ricorda il sindaco, ha fatto la storia del territorio di Cappelle sul Tavo:

"Una realtà che dimostra come ancora oggi la capacità di crescita economica di piccole realtà sul territorio nazionale, come questa attività artigianale nata dall'amicizia di due giovani apprendisti. Il tempo li ha premiati ottenendo, assieme ai quattro figli, importanti riconoscimenti anche a livello internazionale con il grande valore aggiunto della passione, creatività e dello spirito di sacrificio.