Cantù batte l'Amicacci nella finale di coppa Italia di basket in carrozzina, Masci: "Un'emozione incredibile" [FOTO]

Anche il sindaco di Pescara Carlo Masci ha asstitito nella tarda mattinata di oggi 30 aprile alla finale per il primo e secondo posto della coppa Italia di basket in carrozzina. In campo si sfidavano l'Amicacci Abruzzo e il Cantù. Il team abruzzese purtroppo non è riuscito a conquistare la vittoria che è andata al Cantù per 55 a 51. Il primo cittadino, con un post sulla sua pagina Facebook, ha commentato l'evento con grande trasporto personale:

"Un'emozione incredibile, quando lo sport non è solo agonismo, ma passione, sacrificio, impegno, forza fisica e mentale, superamento dei propri limiti, integrazione, socializzazione. Uno spettacolo unico, consiglio a tutti di vedere una partita di basket in carrozzina. Pescara sempre in prima linea per l'attenzione alla disabilità. Purtroppo ha vinto Cantù".

Il Palaelettra lo ricordiamo ha ospitato l'evento iniziato ieri 29 aprile con le semifinali. Quattro le squadre scese in campo: Briante84 Cantù, Millennium Basket Padova, Santo Stefano Avis e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo.