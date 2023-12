In partenza diversi cantieri stradali e di opere pubbliche a Città Sant'Angelo

Al via una serie di importanti cantieri stradali e di opere pubbliche a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti illustrando gli interventi appena iniziati o che inizieranno nelle prossime settimane e all'inizio del 2024.

"È stato fissato un importante cartello inaugurale dei lavori previsti per la costruzione prossima dell’Asilo Caravella sito a Madonna della Pace. Per ciò che concerne il rifacimento delle strade e dei marciapiedi, a seguito all’approvazione di diverse delibere di giunta con conseguenti sopralluoghi, verranno presto messi in atto numerosi interventi su tutto il territorio, tra cui Via dei Ciclamini, Via Leonardo Petruzzi, Strada Piomba, Villa Cipressi, Largo Santa Lucia, Strada Minerva ed ampie aree rurali."

Per via dei Ciclamini, in particolare, Perazzetti ha dichiarato:

"Tutti i marciapiedi verranno rifatti per un cantiere da oltre 200 mila euro, in una zona importante e densamente popolata, dove si trova anche il campetto che è anche un importante luogo di aggregazione sociale. Risolveremo il degrado del manto stradale e dei cartelli che impediscono fra l'altro il passaggio di carrozzine e carrozzelle come segnalato dai cittadini stessi".