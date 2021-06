Cantieri autostradali, Marsilio e De Annuntiis incontreranno il Mit: "Rivendicheremo il diritto all'accessibilità"

Gli abruzzesi e gli automobilisti hanno il diritto all'accessibilità e alla piena operatività delle autostrade. Lo ha detto il presidente della Regione Marsilio all'agenzia Dire a margine della conferenza stampa per presentare i Giochi del Mare in programma a Vasto. Il governatore ha ribadito che il problema dei cantieri autostradali, che nei mesi estivi rischia di diventare sensibilmente più grave in vista della stagione turistica, non dipende dalla Regione, e sono già stati fatti diversi solleciti affinchè la concessionaria e il ministero preparino un programma di lavori e manutenzioni tenendo conto dell'incremento di veicoli nei mesi estivi.

Oggi pomeriggio 3 giugno ci sarà un incontro con il Mit durante il quale, aggiunge Marsilio, sarà rivendicato il diritto per cittadini e imprese di percorre i tratti autostradali in tempi congrui e accettabili. Il sottosegretario De Annuntiis ha aggiunto:

"La nostra intenzione è avere delle risposte certe e dati certi per capire quando finiranno i lavori che vanno fatti perché parliamo di sicurezza, ma noi vogliamo sapere cosa accadrà in vista dei periodi di ferie".