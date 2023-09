L'annuncio di Marsilio: "A giorni parte il cantiere per il prolungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo"

«Tra pochi giorni parte il cantiere per il prolungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo».

Questo quanto annunciato dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio a Lanciano a margine del convegno "Una Nuova Via per l’Abruzzo".

Come riporta ChietiToday, questo aggiunge Marsilio: «La gara è stata appaltata e la società di gestione dell'aeroporto intende farlo aprire nel momento di minore utilizzo dello scalo, che è il periodo invernale, per avere il minore impatto possibile sull'operatività dell'aeroporto».