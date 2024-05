Partiti i lavori di messa in sicurezza del ponte Risorgimento, sopralluogo del sindaco Masci

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di messa in sicurezza del ponte Risorgimento dove nelle ore diurne la carreggiata è stata ristretta per consentire gli interventi. Lavori che rientrano in quelli previsti dal progetto presentato a maggio 2023 dal sindaco Carlo Masci e che riguardano anche il ponte del Mare, il ponte Paolucci (svincolo asse attrezzato) e il ponte della Libertà (il ponte Capacchietti).

Interventi strutturali quelli che si stanno facendo al Ponte risorgimento dove da progetto ad essere modificata sarà anche l'illuminazione per rispondere all'altro aspetto del progetto: la valorizzazione. Sul posto nei giorni scorsi si è recato il sindaco Carlo Masci insieme all'assessore comunale Eugenio Seccia. L'occasione per il primo cittadino per verificare di persona l'andamento dei lavori.

“Si tratta di un ripristino strutturale che interessa tutti i quattro ponti più importanti di Pescara che necessitano di manutenzione straordinaria”, ha detto in una storia pubblicata sui socia. Un investimento da 940mila 500 euro per “un lavoro importante che apparentemente non si vede, ma che è di grande sostanza”, ha aggiunto il primo cittadino.

Ad aggiudicarsi l'appalto, era stato spiegato l'anno scorso, è stata l'Associazione e temporanea di imprese (Ati) formata dall'Appalti engineering rappresentatala dall'ingegner Domenico Costantini e l'Ase srl rappresentata dal geometra Gianni Giammarco. Al tempo si ipotizzava una fine dei lavori entro il 2023 con il sindaco che aveva rimarcato come interventi di questo tipo forse non erano mai stati fatti.

Quello più importante è previsto per il ponte Paolucci dove dovrebbe essere realizzata una vera e propria passeggiata pedonale riservata alle utenze deboli, ma a disposizione di tutti dato che avrà anche una sorta di belvedere che punta dritto verso il ponte del Mare.