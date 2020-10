Cambia il progetto della nuova pista ciclabile in via della Pineta: i parcheggi non verranno cancellati

Entro quindici giorni al massimo ripartirà il cantiere per il completamento della nuova pista ciclabile in via della Pineta, sospeso otto mesi fa per l'emergenza Covid e poi per le modifiche apportate al progetto stesso. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione mobilità Foschi a seguito della seduta odierna della commissione assieme a quella dei lavori pubblici, presieduta da Massimo Pastore, durante la quale è intervenuto l'architetto Trisi, dirigente comunale. Sarà infatti realizzato un tratto promiscuo fra biciclette ed automobile, che permetterà di salvare 35 parcheggi sul lato monte mantenendo comunque la pista ciclabile in massima sicurezza e senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto all'appalto originale.

Tra dicembre e gennaio, attraverso un ordine del giorno portato in consiglio comunale, siamo riusciti a fermare le ruspe, proprio all'altezza della Casa Cantoniera, chiedendo ai progettisti di individuare delle ipotesi alternative percorribili, e formulandone alcune noi stessi. Abbiamo infatti ipotizzato di spostare la pista su via Pantini, dirottando l'asse ciclabile in via della Bonifica e poi riallacciarci a viale Pindaro-via Marconi, ipotesi che però, secondo i tecnici avrebbe allungato l'asse ciclabile con un ipotetico aggravio dei costi pari a 40mila euro in più rispetto al preventivato. Contemporaneamente abbiamo proposto di valutare la possibilità di dirottare la pista ciclabile su via Riccitelli-via Elettra, allungandola di 100 metri, ma in questo caso è sorto il problema della presenza di terreni privati asserviti, dunque un ostacolo che, sempre secondo i tecnici, avrebbe dilatato in modo insopportabile e insostenibile i tempi di variazione e ripresa del cantiere.

Grazie alla sosta per il Covid si è studiata una nuova soluzione, che è stata approvata con il progetto della pista ciclabile resta invariato nel tratto che dalla riviera sud percorre via Luisa d’Annunzio e il primo tratto di via della Pineta; all’altezza della Casa Cantoniera verrà realizzato un attraversamento rialzato di 60 centimetri che segnerà l’inizio della Zona 30, ovvero dove le auto non potranno superare la velocità di marcia di 30 chilometri orari. La variante arriverà in giunta entro la prossima settimana ed entro due settimane ripartiranno i lavori.