Giampietro (Pd): "Cantiere in via del Santuario avviato senza alcun preavviso alle 8 di mattina"

Il consigliere comunale del Pd Piero Giampietro denuncia su Facebook un errore compiuto dall'amministrazione comunale: aver fatto partire oggi un cantiere in via del Santuario senza comunicarlo preventivamente e, per giunta, in un orario di alto flusso per quanto riguarda il traffico.

Ecco le parole dell'esponente Dem: "Buona idea quella di far partire esattamente alle 8 di mattina, senza alcun preavviso, il cantiere di via del Santuario, strada di accesso a un asilo nido, a una scuola elementare, una scuola media, due scuole superiori più altre scuole private. Davvero un'idea geniale".