Prosegue spedito il cantiere per la demolizione del ferro di cavallo, Masci: "Eliminati circa 80 mila metri cubi di cemento" [VIDEO]

Ancora un sopralluogo del sindaco Carlo Masci nel cantiere del ferro di cavallo, per seguire l'andamento dei lavori di demolizione del complesso di case popolari oggetto da decenni di degrado e microcriminalità. Il primo cittadino, che si era già recato nelle scorse settimane sul posto per verificare il reale avanzamento dei lavori, ha fatto sapere che sono stati demoliti circa 80 mila metri quadri di cemento:

"Il ferro di cavallo, tra qualche giorno ex Ferro di cavallo. Nella zona via Tavo/via Lago di Borgiano abbiamo demolito circa 80mila metri cubi di cemento, liberando spazi per piazze e aree verdi." I lavori spiega il sindaco proseguono spediti dopo alcuni rallentamenti iniziali e dunque presto la città avrà eliminato uno dei pochi simboli negativi che danneggiavano l'immagine e la qualità della vita per i residenti della zona e per l'intera città.

Ricordiamo che una volta completato l'abbattimento del fabbricato, dopo la bonifica inizieranno i lavori per la riqualificazione dell'area dove sono previste nuove e moderne palazzine e spazi verdi e sociali per il quartiere. Il video del sopralluogo qui: https://fb.watch/lrTEF7pJwb/