Canile di via Raiale, il vicepresidente del consiglio comunale Fiorilli cerca di smorzare le polemiche

Prova a mettere pace sulla vicenda del canile il vicepresidente del consiglio comunale Berardino Fiorilli che dopo le ultime vicende plaude a tutti i protagonisti coinvolti, sebbene sollevando anche lui obiezioni in merito alle ultime adozioni. Il riferimento è a quanto avvenuto lunedì 13 novembre nel pomeriggio in via Raiale e cioè quando, sostiene la Lega del Cane, la Asl che il trasferimento dei primi tre cani lo avrebbe dovuto fare la mattina, si è presenta il pomeriggio senza darne comunicazione con i tre cani risultati poi adottati. "Attività programmata", replica Fiorilli che lamenta anche la mancata comunicazione delle adozioni.

Per il vicepresidente al centro della vicenda deve essere riportato l'interesse comune che, afferma, è quello del benessere animale. Per questo, dichiara, “riscontro in maniera molto positiva le adozioni dei cani promosse da parte della Lega del Cane di Pescara che, seguendo la propria mission, continua a spendersi per far trovare una casa agli ospiti di via Raiale. Finalmente si rema nella stessa direzione visto che come noto – aggiunge Fiorilli -, il Comune di Pescara ha previsto un contributo di 1.100 euro per le famiglie che intendono adottare o prendere in affido un cane e ha stanziato una prima somma per coprire tale spesa, nel periodo di novembre e dicembre del 2023”.

“Sempre con questo spirito, un segnale positivo è arrivato anche da Montesilvano, essendo stata manifestata la disponibilità ad accogliere tre cani nel Dog Village, per poi promuoverne l'adozione”, aggiunge il vicepresidente del consiglio comunale che commenta così le dichiarazioni della responsabile del Dog Village Carmelita Bellini all'indomani di quanto accaduto in via Raiale lunedì 13 novembre.

Su quel trasferimento Fiorilli rimarca però il Comune quel trasferimento che doveva essere fatto nella struttura di Montesilvano da parte della Asl lo aveva preventivamente comunicato. Trasferimento poi “andato a vuoto” perché i tre cani sono tutti in adozione: uno già nella nuova famiglia, uno adottato lì sul posto da una sostenitrice e un altro in fase finale dell'iter per entrare nella nuova famiglia. “Dispiace che non siano state tempestivamente comunicate dalla Lega del cane”, aggiunge affermando che uno solo uno dei cani (Karma) risultava al Comune in effetti adottato e rimarcando anche la mancanza di puntualità dato che, ribadisce, “l'attività era programmata”.

“Mi auguro che nelle prossime ore si possa trovare il giusto equilibrio di collaborazione per consentire alla Asl di effettuare i trasferimenti in un clima di distensione, in vista della chiusura del canile disposta dalla stessa Asl per il 31 dicembre”, riprende quindi il vicepresidente del consiglio comunale.

“Continuare ad alimentare polemiche contro l'amministrazione, con video diffamanti e lettere di diffida, di certo non contribuisce alla ricerca di una soluzione che porti il benessere dei cani che dovrebbe stare a cuore ad ognuno. L'obiettivo comune ai tanti soggetti in campo, istituzionali e di volontariato, dev'essere l'adozione, per far sì che tutti i cani abbiano una famiglia che se ne occupi e preoccupi, anziché dover vivere nei canili. Il dato certo - conclude - è che in quel sito gli animali non possono più stare e questo lo sanno benissimo tutti gli animalisti che solo pochi anni fa protestavano contro il Comune per chiedere l'immediata dislocazione del canile per l'alto rischio di esondazione del fiume Pescara, che aveva già fatto tante vittime di cani rimasti intrappolati a seguito di un'improvvisa alluvione”.