Canile a Spoltore, Di Lorito: "Non ho mai fatto incontri con il Comune di Pescara prima di maggio 2022"

Sulla realizzazione, nel territorio di Spoltore, di un canile per la città di Pescara interviene l'ex sindaco Luciano Di Lorito, precisando: "Non ho mai fatto incontri con gli amministratori del Comune di Pescara sulla nuova localizzazione del canile prima di maggio 2022: precedentemente, in più di un'occasione, mi era stato chiesto in maniera informale, in altri contesti, un incontro. Ma per le diverse indisponibilità non si è mai concretizzato. Questo incontro mi è sempre stato descritto come utile a prospettare un'idea progettuale del Comune di Pescara su un terreno di proprietà di Kihlgren a Cavaticchi".



In tutte queste circostanze informali, Di Lorito ha "sempre ribadito al sindaco Masci che al nostro incontro avrebbe dovuto far seguito, come è prassi in ogni comune, un approfondimento sia con la maggioranza politica sia con la parte tecnica dell'amministrazione comunale. E che successivamente avremmo dovuto sottoporre il progetto ai cittadini che abitano nelle vicinanze, anche in considerazione della natura del progetto".



A maggio 2022, quando effettivamente si è concretizzato questo incontro, Di Lorito e la sua allora vice sindaca Chiara Trulli hanno "subito fatto presente, senza entrare nel merito del progetto, che non sarebbe stato giusto esprimerci, a poche settimane dalla fine del mandato, su una questione che sarebbe stata responsabilità dell'amministrazione entrante. E così effettivamente ha fatto l'amministrazione di Pescara, presentando ufficialmente solo dopo il voto il progetto al Comune di Spoltore".

Poi Di Lorito conclude: "L'attuale amministrazione comunale di Spoltore ha tutto il diritto di esercitare un legittimo e doveroso potere discrezionale su questo insolito caso, che vede un comune intento a realizzare un'opera pubblica su altro comune, per lo più per affrontare una problematica, quella del randagismo, quasi inesistente a Spoltore. Mi auguro solo che questo non diventi il modus operandi nella Nuova Pescara quando, prima o poi, si farà".