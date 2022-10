Sul canile a Spoltore l'ultimatum di Matricciani: "Lavoriamo insieme per farlo a Caprara, se Pescara va avanti pronti al ricorso al Tar"

Sulla questione del nuovo canile è scontro aperto tra il Comune di Pescara e quello di Spoltore e questa volta e ad intervenire è il presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani che parla di “informazioni inesatte e fuorvianti” chiedendo al primo di ritirare le ultime due delibere con cui approva il progetto nel terreno comunale di Spoltore e riservandosi con l'amministazione, nel caso in cui ciò non accadesse, di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar).

“Del mio discorso in consiglio a Pescara sembra essere passata solo la battuta sul canile in Piazza Salotto: una provocazione, come ho subito sottolineato mentre parlavo, per ricordare che la localizzazione di cui si discute attualmente non rispetta la distanza minima dalle abitazioni, almeno per come era prevista prima che, proprio mentre questo progetto prendeva corpo a nostra insaputa, la Regione cambiasse la normativa”, afferma. Al centro dello scontro la realizzazione del nuovo canile sui terreni privati di Daniele Kihlgren di cui, ribadisce, “glia amministratori di Spoltore hanno saputo solo a giochi fatti: il sindaco Carlo Masci dice di aver interloquito negli ultimi due anni con il sindaco di Spoltore, ma una pubblica amministrazione parla per atti e in ogni caso, se il sindaco Luciano Di Lorito non ha mai riferito al consiglio comunale di questo progetto, è chiaro che non poteva considerare la questione già definita – afferma replicando alla ricostruzione dei fatti raccontata -. Lo testimonia lo stesso Masci quando ricorda un incontro con il sindaco di Spoltore a maggio 2022, ormai alla fine del suo secondo mandato, e lo stesso gli chiedeva di rimandare la questione a dopo il voto e di parlarne con il suo successore”.

“Adesso si presentano progetti già definiti, pensando di poter evitare ogni confronto con Spoltore – incalza Matricciani -. Addirittura il presidente del consiglio di Pescara, Marcello Antonelli, ha criticato la mia decisione di intervenire nel consiglio aperto di Pescara: era doveroso un mio intervento, doveva essere anzi lui ad invitare a partecipare i consiglieri di Spoltore, o una loro rappresentanza, considerato che l'unico argomento in discussione riguardava un'opera pubblica da realizzare nel territorio di Spoltore. Mi chiedo come possa il Comune di Pescara inserire nel suo Documento unico di programmazione (Dup) un'opera pubblica al di fuori del suo territorio senza un accordo, una convenzione il Comune di destinazione”, chiosa il presidente del consiglio comunale. “Come possa aver ottenuto dei fondi europei da utilizzare su un terreno non di sua proprietà, prima ancora di avere un qualsiasi diritto sull'area e con una semplice promessa di un comodato d'uso – si chiede -. Tutto questo per realizzare un'opera in variante al nostro attuale piano regolatore, oltre che in totale contrasto con il nuovo prg attualmente in itinere e, nuovamente, con le norme regionali: le attuali norme tecniche di attuazione prevedono in quell'area strutture a supporto di attività agricole. Ma anche a voler considerare un canile sanitario un 'ricovero di bestiame' (la norma invece equipara i canili, per ovvie ragioni, alle 'industrie insalubri'), secondo la legge regionale i Comuni individuano le aree dove realizzare il canile sul proprio territorio, a meno che non si parli di un canile intercomunale”

“E' chiaro che questo canile non sarà sufficiente neppure per il capoluogo – prosegue Matricciani -. Che utilità avrebbe un canile di 60 posti, quando l'esigenza attuale tra Pescara Montesilvano e Spoltore è di oltre 200? Mediamente la sola Pescara, lo hanno ricordato anche diverse associazioni che si occupano dei nostri amici a quattro zampe, adesso ha bisogno di 80 posti, con punte anche di 100. Gli accordi con Pescara erano completamente diversi”, aggiunge ripercorrendo l'intera vicenda. “Abbiamo iniziato a discutere con l'allora assessore Gianni Teodoro nel 2018. La localizzazione di cui si è sempre parlato era a Caprara, dove abbiamo diversi ettari a disposizione che consentirebbero anche eventuali ampliamenti del canile, in base alle future esigenze. Spoltore doveva verificare la presenza di vincoli, Pescara chiedere il finanziamento europeo, e insieme inviare una nota per manifestare interesse alla realizzazione del canile Asl. A Caprara avremmo avuto spazio anche per un rifugio per cani, un gattile, un'oasi felina, un cimitero per animali. La Asl il 7 novembre del 2018 ci manda un progetto e la zonizzazione in variante al prg, che immediatamente abbiamo recepito. Da quel momento in poi, il sindaco Masci dichiara più volte anche alla stampa, già nel 2019, che siamo tutti d'accordo a procedere rapidamente. L'ultima volta è accaduto il 28 luglio 2020: da quel momento non abbiamo più avuto, improvvisamente, nessuna notizia dal Comune di Pescara. Guarda caso, mentre noi aspettavamo aggiornamenti dal capoluogo, il 13 ottobre 2020 la legge regionale cambia e dimezza la distanza minima che ci deve essere tra le abitazioni e un canile, rendendo di fatto possibile il progetto legato a Kihlgren”.

“Ho invitato per questo Pescara ad annullare in autotutela le ultime due delibere sul canile. Siamo più che disponibili a realizzare il canile a Caprara, nell'area che avevamo già messo a disposizione: ribadisco che c'è la volontà da parte mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Spoltore di lavorare insieme per risolvere il problema del canile di Pescara, ma non in una localizzazione che non consideriamo idonea. Se invece si continuerà a portare avanti il progetto attuale, saremo costretti a chiedere l'intervento del tribunale amministrativo regionale”.