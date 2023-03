Montopolino (Lega) sul cane morto nel parco di via Lago di Capestrano: "Nessuna prova di avvelenamento, non creiamo allarmismo"

Nessuna prova o meglio nessun documento Asl “che certifichi che i decessi siano dovuti a sostanze velenose anche perché il cane è deceduto mentre era nel parco a giocare con altri cagnolini”. Dunque solo “parole”, ma nessuna certezza che quello deceduto nel parco di via Lago di Capestrano sia stato avvelenato.

A dichiararlo con l'intenzione di fare alcune precisazioni su quanto avvenuto e riferito ieri anche da IlPescara è la consigliera comunale della Lega Luigia Montopolino in qualità di presidente della commissione sociale e del mondo animale. Una precisazione come quella riguardo al fatto, prosegue, che “sia io che il sindaco e l’amministrazione tutta, siamo molto attenti a questi argomenti perché amiamo gli animali e non vogliamo si possa creare un inutile allarmismo fra le famiglie che frequentano il parco insieme ai loro animali domestici”.

Montopolino fa quindi sapere che la chiamata alla centrale operativa per il decesso del cane è arrivata e che è stato il proprietario dell'animale a recuperare la sua carcassa chiamando il comando della polizia locale per sapere quali erano le procedure di smaltimento.

“Il proprietario – dichiara - non ha assolutamente lasciato intendere che la morte potesse essere avvenuta con dolo da parte di terzi, pertanto non possono trarsi valutazioni su situazioni che non si conoscono. Infatti i casi di avvelenamento devono essere accertati dalla Asl veterinaria che è competente in materia. Esiste il portale degli avvelenamenti dove i veterinari che accertano casi di presumibile avvelenamento, nella qualifica di pubblico ufficiale che assumono in caso di reato, sono tenuti a segnalare e la Asl effettua accertamenti e adotta provvedimenti”.

“Pertanto – conclude - tutto ciò che è al di fuori da questo protocollo sono, evidentemente, solo parole che non trovano fondamento e riscontro così come è avvenuto per i precedenti articoli su altre situazioni simili ove non vi era nessuna segnalazione al portale degli avvelenamenti”.