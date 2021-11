Il candidato di Articolo Uno alle prossime elezioni provinciali è Federico Acconciamessa

La sinistra pescarese, con Articolo Uno, ha scelto il suo candidato al consiglio provinciale in vista delle prossime elezioni del 18 dicembre. Si tratta di Federico Acconciamessa che sarà collocato nella lista "Polo Civico Futura". Ventiquattrenne, è attualmente consigliere comunale a Loreto Aprutino e capogruppo di maggioranza. Acconciamessa ha dichiarato:

"Ringrazio il partito per avermi dato fiducia, il mio obiettivo sarà quello di rappresentare le aree interne a partire dalla vestina, i giovani amministratori e la sinistra". Per la carica di presidente Articolo Uno sosterrà la candidatura di Alessandro D'Ascanio per il centrosinistra. Ricordiamo che le elezioni provinciali sono di secondo livello, ovvero non è previsto il voto da parte dei cittadini ma il nuovo presidente e i nuovi consiglieri saranno eletti dagli amministratori comunali e provinciali del territorio.