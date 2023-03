Tre candidati alla poltrona di sindaco a Silvi per le prossime elezioni comunali

Si delinea il quadro dei candidati alla poltrona di sindaco a Silvi, in occasione delle prossime elezioni comunali in programma il 14 e 15 maggio. A quanto pare, infatti, sarà una corsa a tre con tre candidati attualmente ufficializzati.

Per quanto riguarda il centrodestra, dopo un acceso dibattito è stata trovata la quadra attorno al nome dell'attuale sindaco Andrea Scordella, della Lega, che dunque correrà per il secondo mandato. Sarà dunque appoggiato dal suo partito, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia e da Noi Moderati.

"I coordinatori provinciali dei partiti di centrodestra ed i rappresentanti locali delle forze civiche e partitiche presenti sul territorio, comunicano con soddisfazione l'apertura della campagna elettorale al cui centro è stata posta, con convinzione, la candidatura dell'attiuale sindaco Andrea Scordella. Protagonisti della fase che precede le consultazioni, anche stavolta, saranno i cittadini di Silvi, con le loro esigenze e le loro istanze. Sicuri che il suo buon amministrare sarà premiato dalle urne, formuliamo al sindaco Scordella il nostro in bocca al lupo ed un affettuoso augurio di buon lavoro."



In corsa anche Linda Di Francesco, avvocato, già consigliere provinciale e consigliere comunale ed è appoggiata da due liste civiche ed è al lavoro, con i suoi candidati, per ampliare la squadra, coinvolgendo sempre più cittadini e rappresentanti del mondo del commercio, dell'imprenditoria, del sociale, del volontariato, in un'alleanza civica basta su condivisione, serietà e competenza:

“Ringrazio chi, prima di qualsiasi ambizione personale, continua a metterci la faccia per sostenere un progetto credibile, fatto di impegno concreto e non di promesse e ringrazio chi, giorno dopo giorno, ci manifesta l'esigenza di voler condividere, con entusiasmo e fiducia, un nuovo percorso per la nostra amata Silvi. Ho deciso di candidarmi perché sento forte, dentro di me, la voglia di continuare ad impegnarmi e provare a restituire ai miei concittadini la fiducia nelle Istituzioni, fiducia sciupata, bistrattata e sacrificata sull'altare delle ambizioni personali e delle spartizioni di potere. La mia non è una candidatura imposta dalle segreterie di partito ma è frutto di un percorso partecipato di condivisione con una squadra di persone preparate e motivate, esponenti della società civile e di diverse fasce d'età. Insieme amiamo Silvi, insieme ci mettiamo la faccia, insieme proponiamo soluzioni concrete per scrivere una storia diversa. La storia che Silvi, finalmente, merita”.

Il terzo candidato sindaco ufficializzato è Massimo Blasiotti, attuale consigliere comunale d'opposizione che guiderà la lista "Silvi e basta".