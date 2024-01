Anche due assessori comunali candidati alle regionali: scendono in campo Santilli e Cremonese

Anche due assessori comunali di Pescara saranno candidati alle prossime elezioni regionali in programma il 10 marzo. Si tratta di Gianni Santilli e di Alfredo Cremonese, entrambi per Fratelli d'Italia. Santilli, lo ricordiamo, nel mese di settembre del 2023 aveva ufficializzato il passaggio dalla Lega al partito della premier Giorgia Meloni, con le contestuali dimissioni da vicesindaco:

"Ho dato la mia piena disponibilità a candidarmi alla Regione Abruzzo nella lista del presidente Marco Marsilio, aderendo con entusiasmo alla sua proposta che mi onora come uomo e come politico. Si tratta di un’esperienza per me nuova ma senza alcuna soluzione di continuità con quanto ho fatto al Comune di Pescara come vice sindaco e come assessore. Affronterò questa sfida elettorale con la serietà, la serenità e l’entusiasmo di chi intende mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie idee, assieme alla conoscenza della macchina amministrativa e alle competenze maturate nel pubblico, avendo sempre a riferimento il bene comune, come testimonia la mia storia personale e professionale. Sono sempre convinto che il buon senso porta alla buona politica e la buona politica esprime il buon governo. Questo è il mio preciso impegno da svolgere al fianco del presidente Marsilio per lavorare su proposte e soluzioni, progetti e realizzazioni, assumendo la responsabilità e la consapevolezza di contribuire al progresso dell’Abruzzo e degli abruzzesi su uno scenario nazionale ed europeo."

Cremonese sulla sua pagina Facebook ha scritto in merito alla candidatura:

Sono candidato alle elezioni Regionali di Marzo 2024 con la lista Fratelli d'Italia, con Marco Marsilio Presidente. Il mio impegno è quello di mettere a disposizione tutta la mia esperienza acquisita in un lungo cammino e negli ultimi anni come assessore nella città di Pescara al turismo, alle attività produttive e ai grandi eventi, per "dare vita" ai territori.