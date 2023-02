Pd, l’Abruzzo che appoggia Bonaccini si presenta: ecco i candidati

Gli 11 abruzzesi che sostengono la mozione Bonaccini per la segreteria del Pd sono tutti alla prima candidatura all'assemblea nazionale del partito. Stamane, nella sala Corradino D’Ascanio della Regione, si è tenuta la presentazione, con gli aspiranti Dem che si sono autodefiniti “lavoratori e lavoratrici, uomini e donne eletti al governo del territorio, che mettono competenze e impegno a disposizione della comunità e di un fine importante: cambiare il corso del Partito, risollevarlo, costruendo una segreteria nuova, più vicina alle persone. Questo è il nostro obiettivo, questo l’intento che ci accomuna a Stefano Bonaccini e che vogliamo concretizzare insieme a lui”.

Sono 6 i candidati a Chieti-Pescara: capolista Francesca Sborgia, insegnante, ex consigliera comunale e provinciale, oggi assessora al Comune di Spoltore; in cordata con Gianni Cordisco, commercialista, ex segretario provinciale del Pd di Chieti, oggi consigliere comunale di Lentella; Francesca Buttari, esperta in politiche di sviluppo per la pubblica amministrazione e presidente del consiglio comunale di Francavilla al Mare, dove è stata vicesindaca e assessora; Antonio Caroselli, segretario dell’Unione comunale del Pd di Pescara e consulente parlamentare; Angela Pizzi, dirigente scolastica e consigliera comunale a Penne; Mario Nino Fusco, bancario, già assessore alle politiche della casa a Montesilvano.

“Il voto di domenica è un’occasione per tutti - rimarcano i candidati - Invitiamo gli abruzzesi a confermare la fiducia in Bonaccini, già conquistata nei congressi delle scorse settimane con una netta affermazione, per costruire un’alternativa davvero nuova e forte, ma soprattutto capace di fare la giusta sintesi per tornare a battere le destre e governare Comuni, Province, Regioni e il Paese. Ci convince l'idea di un Partito Nazionale alleato del territorio ed in grado di cogliere da una rete diffusa di amministratori, iscritti, elettori e volontari le migliori energie in grado di poter dare il proprio contributo al Paese. Abbiamo tanta “energia popolare” da scatenare nei territori e vogliamo lavorare per l'unità del Partito, solo così potremo riconquistare la fiducia degli elettori”.