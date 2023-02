Pd, i candidati nella lista a sostegno di Elly Schlein per il collegio di Pescara e Chieti

Ieri, nella sede regionale del Pd, sono stati presentati i candidati all’assemblea nazionale del Partito Democratico per il collegio Pescara-Chieti a sostegno di Elly Schlein come segretaria per le primarie che si terranno il 26 febbraio. “Abbiamo dato un segnale concreto del cambiamento e della linea politica che vogliamo per il nuovo Partito Democratico dopo le primarie di domenica 26”, affermano i coordinatori della mozione, Saverio Gileno e Stefano Alberto Brandimarte.



Nel collegio Pescara/Chieti sono stati candidati ai primi due posti il segretario regionale dei Giovani Democratici Claudio Mastrangelo e la presidente dell'assemblea provinciale Dem Cristina Rapino, assessora alla cultura del Comune di Francavilla al Mare. Ci sono poi Benedetta La Penna, operatrice culturaleall’Arci e attivista femminista, Carlo Pozzi, operatore ecologico impegnato nel sindacato a livello regionale e nazionale per la Fit Cisl, Annamaria Marisi, laureanda in economia e promotrice del Comitato “Parte da noi” di Vasto, ed Emanuele Felice, economista originario di Vasto ed ex responsabile economico nazionale del Pd durante la segreteria di Nicola Zingaretti.



Quest'ultimo afferma: “La politica progressista nel mondo di oggi ha una missione storica, che non è certo amministrare l’esistente: ma indirizzare la tecnologia e la crescita economica verso i diritti dell’uomo (i diritti sociali, civili e l’ambiente), cioè verso l’emancipazione della persona e il benessere nostro e del pianeta. Su tutto questo Elly Schlein e la sua mozione sono molto più consapevoli, coerenti, credibili. Se la politica è impegno per il bene comune e per un futuro migliore, e deve essere tale, e se questa è la grande sfida del nostro tempo, quella che conta davvero e da cui dipendono le nostre vite, allora non ho dubbi”.



E Mastrangelo aggiunge: “Il cambiamento del Partito Democratico e l’impegno per un Paese più giusto parte da tutte e tutti noi, ringrazio tutta la comunità ed Elly Schlein per aver indicato il mio nome come capolista. Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20 abbiamo l’occasione, partecipando in tante e tanti (ricordo che anche i non tesserati al Pd possono votare ai gazebo ed ai seggi in tutta Italia e che anche, di offrire all’Italia una sinistra moderna di cui ha fortemente bisogno. Le liste di Elly Schlein rappresentano totalmente il cambiamento che proponiamo, volti e storie nuove, giovani impegnati, donne e attiviste, lavoratrici e lavoratori, intellettuali e studiosi”.