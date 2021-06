Cancellato il murale su Willy, la rabbia di Fina: "Vigliacchi"

Anche il segretario regionale del Pd, Fina, interviene dopo il nuovo danneggiamento del murale su Willy Monteiro a opera di ignoti, che segue alla denuncia di ieri: ora il disegno, che ricorda il 21enne ucciso a botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, è stato completamente coperto di vernice nera. Queste le parole dell'esponente Dem:

"Vigliacchi! Dovete agire all’ombra perché non avete il coraggio della violenza delle vostre idee. Noi invece ridipingeremo alla luce del sole non una ma mille volte il volto di Willy; perché resti ben chiaro nella mente di tutti che siete capaci di uccidere un innocente per dare sfogo alla vostra impotenza".