Campo Rampigna, la deputata Torto (M5S): "Promuoverò un accordo per la valorizzazione dell'area"

Un accordo di valorizzazione dell'area del campo sportivo Rampigna di Pescara.

È quello che promuoverà la deputata Daniela Torto del Movimento 5 Stelle che commenta le preoccupazioni del comitato cittadino in merito alle scoperte archeologiche venute alla luce anche in occasione della riqualificazione del campo da gioco.

«Quando ci ritroviamo, come in questo caso, di fronte alla storia e al nostro passato è importante che tutti gli attori si adoperino per restituirlo alla memoria collettiva, anche attraverso accordi tra le parti al fine di rendere valorizzare quello che è stato trovato», dice la Torto, «è importante, quindi, conoscere formalmente qual’è lo stato dell’arte in quell’area e quali ruoli svolgono le istituzioni che a vario titolo operano in questo momento. Proprio per questo presenterò una interrogazione parlamentare sia al ministero della Cultura che al ministero delle infrastrutture e la Mobilità sostenibile per conoscere ruolo e eventuali iniziative promosse per quell’area».