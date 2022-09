Fine settimana con i campionati del Mediterraneo di atletica under 23, Masci: "Un evento importante per la città" [VIDEO]

Lo Stadio Adriatico Cornacchia si anima con i giovani talenti dell'atletica leggera per i campionati del Mediterraneo under 23. Appuntamento sabato 10 e domenica 11 settembre con le gare dalle 16 alle 20 e ingresso gratuito. Il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, ha invitato tutti a partecipare seguendo le gare e tifando per gli Azzurri che si cimenteranno in tutte le discipline della regina dello sport: