Campagna di adesione di Fratelli d'Italia in piazza Sacro Cuore

Inizia la campagna adesioni di Fratelli d'Italia a Pescara per l'anno 2022.

Gli attivisti del partito di Giorgia Meloni saranno presenti con il gazebo in piazza Sacro Cuore sabato 12 e domenica 13 marzo dalle ore 10 alle ore 19

per dar modo a cittadini e simpatizzanti di tesserarsi.



«Il nostro obiettivo», si legge in una nota, «è coinvolgere più persone possibili, formare solide basi di partecipazione politica sia a livello locale che nazionale e contribuire tutti insieme alla crescita di Fratelli d’Italia che a oggi, stando ai sondaggi, è il partito più apprezzato dagli italiani».