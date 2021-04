Cambio dell'autorità di sistema portuale, Marcozzi: “Un valore aggiunto per il corridoio Tirreno-Adriatico”

La capogruppo regionale del M5S, Sara Marcozzi, ritiene che il cambio dell'autorità di sistema portuale sarebbe “un valore aggiunto per il corridoio Tirreno-Adriatico” e che “la sfida più importante che la nostra regione ha il dovere di affrontare è quella della trasversalità, legandosi a doppio filo con il Mar Tirreno. Una sfida da cui la giunta Marsilio si è tirata indietro inspiegabilmente, voltando le spalle alla crescita e allo sviluppo dell'Abruzzo. Sono anni che parliamo dell'importanza di mettere l'Abruzzo al centro della cartina d'Europa, puntando sullo sviluppo di infrastrutture intercettando ingenti fondi europei. Oggi è ancora più urgente fare programmazione dal momento che presto si uniranno anche i fondi relativi al Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Marcozzi si dice pronta a presentare richiesta per un consiglio regionale straordinario sull'argomento, in modo da "approfondire la situazione e chiedere, proprio in quest'ottica, lo spostamento dell'autorità di sistema portuale dei porti abruzzesi da Ancona a Civitavecchia". E conclude: “Non è più tempo per mandare avanti i vari 'risponditori automatici', che la buttano in caciara per evitare di entrare nel merito: adesso il presidente si prenda le proprie responsabilità e dia risposte”.