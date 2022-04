Duemilasettecento studenti in meno nelle scuole abruzzesi, i Giovani democratici: "Subito una riforma del sistema scolastico"

Una riforma strutturale del sistema scolastico abruzzese, con una nuova legge regionale che deve superare quella del 1978. A dirlo i Giovani democratici abruzzesi, che intervengono commentando i dati relativi al calo delle iscrizioni nei nostri istituti scolastici, con il prossimo anno che vedrà una diminuzione di ben 2.700 studenti. Un numero preoccupante ma che non stupisce, aggiungono i giovani Dem con Paolo Antonelli e Saverio Gileno della segreteria regionale mentre Eleonora Rotta e Jacopo Di Michele aggiungono:

“La proposta di legge scritta dal dipartimento scuola dei Giovani democratici, e sostenuta dai consiglieri regionali del Partito democratico, va in questa direzione. Si propone di andare incontro alle nuove esigenze della comunità studentesca, attraverso: l'abbattimento dei costi della formazione, dal materiale didattico ai trasporti, l’istituzione di borse di studio per le fasce di reddito più basse, e l’ideazione di un “welfare studentesco”, per una formazione più efficiente e accessibile”.

Claudio Mastrangelo, segretario regionale, evidenzia come la scuola sia la priorità per i Giovani democratici abruzzesi, e serve una scuola pubblica che possa formare cittadini consapevolo e preparati, per colmare i gap educativi, sociali ed economici dando a tutti le stesse possibilità di poter escpliare le proprie inclinazioni e talenti liberamente:

"Per questo una delle direttrici principali della nostra proposta di legge è la partecipazione degli studenti ai processi decisionali riguardo Diritto allo Studio e Pcto”. I dati diffusi dalla Cisl scuola indicano una previsione, per l'anno scolastico 2022/2023, di un calo di iscritti nelle scuole della provincia di Pescara pari a 583 unità. La nostra provincia è quella, in Abruzzo, che dovrebbe subire il calo minore, mentre la provincia di Teramo è quella più colpita dal calo con ben 859 studenti in meno iscritti.