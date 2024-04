D'Alfonso (Pd) replica alla Saga: "Altro che lieve calo, persi 3mila 755 passeggeri nei primi mesi del 2024"

Tra gennaio e marzo l'aeroporto d'Abruzzo ha perso 3mila 755 passeggeri “contrariamente a quanto afferma il vicepresidente della Saga Alessandro D'Alonzo”. A replicare alle dichiarazioni rilasciate dalla Saga in occasione della premiazione dei 730 millesimi passeggeri del volo da Bruxelles Charleroi, operativo dal 2011, quando commentando i dati degli ultimi mesi ha parlato di un “lieve calo nei primi mesi del 2024”, è il deputato Pd Luciano D'Alfonso che da mesi solleva il tema relativo alle statistiche rilevate sul numero dei passeggeri che arrivano o partono da Pescara, denunciando che il calo non sia lieve e dovuto alla perdita dei voli, in particolare quello per Milano Linate e quello per Torino.

“L'aeroporto d'Abruzzo non sta attraversando un buon momento” e numeri “non sono in linea con lo stesso periodo del 2023”, afferma D'Alfonso: “in pratica, nel primo trimestre di quest’anno l’aeroporto d’Abruzzo ha perso in media mille 250 utenti al mese rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, chiosa.

“Il lieve incremento del marzo 2024 che D’Alonzo sventola come un successo è dovuto ad una mera coincidenza temporale: la Pasqua 'bass' (31 marzo) ha fatto sì che l’aumento di passeggeri che caratterizza i periodi di vacanza sia stato computato nel primo trimestre”, sostiene il deputato dem.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Se allarghiamo lo sguardo agli ultimi due mesi del 2023, scopriamo che lo scalo pescarese ha fatto registrare 6mila 974 utenti in meno (3.690 a novembre e 3.284 a dicembre) rispetto all’anno prima. Dunque ci troviamo davanti ad una crisi sistematica – conclude -, dovuta alla cancellazione dei voli per Milano Linate e Varsavia, cui si aggiungono i forti tagli ai collegamenti con Torino, Barcellona (Girona), Bergamo, Dusseldorf, Malta e Memmingen. Altro che traguardo del milione di passeggeri”.

A margine della replica D'Alfonso raffronta quindi i numeri rilevando che i passeggeri a gennaio 2023 erano 42mila 490 a fronte dei 39mila 817 del 2024; a febbraio 2023 erano 39mila 432, mentre nello stesso mese di quest'anno 37mila 26; a marzo 2023 49mila 931 e il mese scorso 51mila 255. Rispettivamente 131mila 853 passeggeri complessivi nei mesi considerati per il 2023 e 128mila 98mila negli stessi mesi del 2024 per una differenza, ribadisce, di 3mila 755 passeggeri.